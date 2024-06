Homem tenta reatar relacionamento, agride e rouba celular da vítima, em Manaus

Prisão ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 30 anos foi preso nesta segunda-feira (24), acusado de lesão corporal, injúria, furto qualificado no âmbito da violência doméstica e ameaça contra sua ex-companheira, de 36 anos. A prisão ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, o crime aconteceu no dia 16 de junho deste ano. Na ocasião, o homem foi até a residência da vítima com a intenção de convencê-la a reatar o relacionamento.

“No entanto, após a vítima se recusar, o autor demonstrou comportamento agressivo e a atacou com vários socos no rosto. Ele também furtou o aparelho celular dela antes de fugir”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com a autoridade policial, a vítima já estava separada do autor há alguns meses e relatou que ele frequentemente insistia e apresentava comportamento inoportuno, tentando reatar o relacionamento.

“Após investigações e levantamentos de inteligência realizados por nossa equipe, o infrator foi localizado na casa de sua mãe, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão expedido pelo 2º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar”, detalhou Leonardo Marinho.

O homem responderá por lesão corporal, injúria, ameaça e furto qualificado no âmbito de violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Bêbado agride guarda municipal e é preso no AM

Sem uma perna, homem agride mulher com muleta e é indiciado por tentativa de homicídio

Homem agride esposa e faz ameaças na frente dos filhos no interior do AM