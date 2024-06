Jovem é preso por estupro, dar bebidas e fazer live explícita com adolescentes no AM

Manacapuru (AM) – Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante no domingo (23), pelos crimes de estupro de vulnerável, fornecer bebida alcoólica para adolescentes e por participar de cena de sexo explícito com as menores. A prisão ocorreu no bairro Monte Cristo, em Manacapuru, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após o Conselho Tutelar informar que quatro adolescentes de 12, 13, 14 e 15 anos estariam participando de uma transmissão ao vivo em uma rede social, ingerindo bebidas alcoólicas, e drogas ilícitas, com danças sensuais e atos de sexo explícito entre elas e alguns homens.

“Ao chegarmos ao local encontramos as vítimas menores de idade, acompanhadas pelo autor. Ele foi identificado como um dos homens que estava participando da transmissão ao vivo com as vítimas”, explicou a delegada.

Ele responderá por estupro de vulnerável, fornecer de bebida alcoólica para menores, participar de cena de sexo explícito e ficará à disposição da Justiça.

