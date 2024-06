VÍDEO: lutador pede namorada em casamento e é rejeitado no meio do evento

O lutador tcheco Lukas Bukovaz teve o pedido de casamento negado por sua namorada após se ajoelhar no cage, durante o evento de MMA “Clash of the Stars”, na República Tcheca, no fim de semana.

Os cerca de 20 mil espectadores riram após a negativa da mulher, que disse: “Com base em tudo o que aconteceu, acho que provavelmente não. Eu acho que não (vou aceitar o pedido)”.

Depois, a namorada de Bukovaz explicou que o lutador havia a traído com uma atriz pornô pouco antes do pedido do casamento. Em seu perfil no Instagram, o lutador negou a acusação.

*Com informações da CNN Brasil

