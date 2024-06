Mãe da filha de Neymar perde R$ 7 mil em aposta com empate do Brasil

Se o torcedor canarinho lamenta o empate entre Brasil e Costa Rica na estreia da Copa América, a influenciadora digital Bruna Biancardi tem ainda mais motivos para estar chateada com 0 a 0 na Califórnia, nos Estados Unidos.

A mãe de Mavie, filha do atacante Neymar, tinha apostado R$ 7 mil na vitória brasileira sobre os costarriquenhos. Como as odds estavam em 1.14, a promessa era de lucro de R$ 980. Com a igualdade, a influencer ficou sem nada.

Com o empate, Brasil e Costa Rica somaram o primeiro ponto no Grupo D, enquanto a Colômbia lidera com três após vencer o Paraguai. As quatro equipes voltam a campo na noite da próxima sexta-feira (28).

Colombianos e costarriquenhos se enfrentam às 19h em Glendale. Pouco depois, às 22, paraguaios e brasileiros jogam em Las Vegas.

Confira a publicação de Bruna Biancardi

Foto: Reprodução/Instagram

*Com informações da CNN Brasil

