Homem é preso e condenado a mais de 12 anos de prisão por roubo em Manaus

Manaus (AM) – Policiais civis do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram mandado de prisão, em razão de sentença condenatória, de Márcio Moraes de Oliveira Júnior, 39, pelo crime de roubo. Ele foi condenado a 12 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. A prisão ocorreu na avenida Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12° DIP, as diligências iniciaram na sexta-feira (21/06), após recebimento de informações de que o indivíduo tinha mandado de prisão em aberto e estaria circulando nas proximidades daquela avenida.

“Conseguimos identificar o indivíduo e dar cumprimento à ordem judicial em nome dele, decretada pela 2ª Vara de Execução Penal (VEP) da Comarca de Manaus”, relatou o delegado.

Márcio Moraes de Oliveira Júnior foi encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

