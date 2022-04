Policiais são treinados para operar e combater utilizando fuzil no AM

Manaus (AM) – A Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizou, na quinta-feira (31), das 8h às 14h, o curso de Operador Básico de Fuzil, com o objetivo de capacitar os servidores para operar o armamento em rotinas policiais urbanas.

O curso ocorreu na Academia de Polícia Civil (Acadepol), localizada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o coordenador geral da Capacitação da PC-AM, investigador Fabiano Barroso, o curso teve como instrutores os policiais civis Hemetério Pirangi e Ulisses Alves Melo, e contou com a participação de dez alunos policiais lotados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“O objetivo do curso foi capacitar os servidores para o combate utilizando do fuzil. Na ocasião, foram repassadas técnicas de manuseio, carga, recarga e transição de arma longa para pistola. Finalizamos com o propósito concluído, e policiais capacitados para operar com o armamento”, explicou Barroso.

