Capacitação para nova Guarda Municipal é realizada em Manaus

Mais que manusear armas, é necessário que os agentes públicos municipais saibam interagir com o cidadão

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) iniciou, na quinta-feira (24), as tratativas para a capacitação dos guardas municipais. A formação contínua é uma das prioridades da gestão de David Almeida.

De acordo com o secretário da Semseg, Sérgio Fontes, mais que manusear armas, é necessário que os agentes públicos municipais saibam interagir com o cidadão.

“A Guarda Municipal vai entrar em uma nova etapa nunca antes vista em Manaus, que é o armamento. Tão importante quanto aprender a dar tiro, é o guarda municipal saber também como intervir na sociedade de forma assertiva, mas sem truculência, por meio de orientações preventivas e principalmente, resguardando os direitos humanos”, salienta Fontes.

A primeira turma com 60 guardas armados deve se formar ainda no primeiro semestre, mas a capacitação será contínua, o que para o guarda municipal Jean Michel será o diferencial no serviço de rotina.

“Uma guarda capacitada é uma guarda preparada para proteger cada vez melhor o cidadão e o patrimônio público. O que nós estamos fazendo hoje é buscar os melhores cursos do país, para que a nossa guarda que ainda está começando, possa daqui a um tempo ser uma das referências”, observa.

Reforço

Além da capacitação contínua, o prefeito David Almeida já sinalizou que ainda este ano haverá concurso público, aumentando assim o efetivo.

Na segunda quinzena de novembro do ano passado, durante a entrega de 250 pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros e seis veículos à Guarda Municipal, na sede da prefeitura, na Compensa, zona Oeste, o chefe do Executivo municipal anunciou o certame com 200 vagas.

O projeto para o armamento da Guarda Municipal foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) em junho de 2021.

Em agosto, um projeto de emenda à Lei Orgânica de Manaus (Loman), que regulamenta o porte de arma de fogo pela Guarda Municipal, foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O projeto serviu como ponto de partida para o município organizar a capacitação e respectivo treinamento para o uso de arma de fogo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Equipes da Atenção Primária em Saúde de Novo Airão recebem capacitação no AM

Capacitação socioemocional em escolas vira Lei em Manaus

Servidores do SUS recebem capacitação para aplicação de pesquisa no AM