Amazonas FC recebe o Coritiba, dentro da zona de rebaixamento, no Carlos Zamith

O Amazonas FC volta a campo, nesta terça-feira (25), às 20h30 (horário de Manaus), para enfrentar o Coritiba-PR em duelo válido pela 12° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Carlos Zamith e marca o primeiro confronto na história entre as duas equipes.

De volta à capital amazonense após empate contra o Grêmio Novorizontino-SP, na última rodada, a Onça-pintada pôde trabalhar durante uma semana para o duelo contra o time paranaense. Este será o sétimo jogo da equipe aurinegra como mandante na competição nacional.

Peça fundamental no setor ofensivo e titular na última rodada – autor da assistência para o gol de Ênio -, o atacante Jô destacou a importância do apoio da torcida do Amazonas para este duelo contra a equipe paranaense.

“Nos últimos jogos a gente pôde ver a diferença da torcida na arquibancada, então temos mais uma oportunidade de poder contar com o apoio do torcedor para buscarmos um bom resultado e seguir adiante na tabela”, disse o centroavante.

Para essa partida, o técnico Rafael Lacerda poderá contar com o defensor Diogo Silva, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Já em relação a desfalques, a Onça não terá o volante Wendell, entregue ao departamento médico, e nem o meia Diego Torres, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Ingressos

Os ingressos da partida podem ser adquiridos de maneira presencial na bilheteria do estádio Carlos Zamith no dia do jogo, a partir das 18h30. A venda online segue disponível no site achetickets.com.br. Os bilhetes estão sendo vendidos a partir de R$ 30.

Leia mais

Fernando Diniz é demitido do Fluminense após derrota para o Flamengo

Em duelo amazonense, Manauara e Manaus empatam sem gols pela Série D

Manaus vence Amazonas nos pênaltis e conquista sexto título do Amazonense