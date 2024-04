Manaus vence Amazonas nos pênaltis e conquista sexto título do Amazonense

Manaus (AM) – O Manaus é o grande campeão do Campeonato Amazonense 2024! Em mais uma noite inesquecível para o torcedor esmeraldino, o Gavião do Norte venceu o Amazonas nos pênaltis, neste domingo (14), no estádio Roberto Simonsen, o SESI, e se tornou hexacampeão estadual. No tempo regulamentar, Willian Barbio abriu o placar para a Onça-pintada e Rafael Ibiapino deixou tudo igual. Na marca da cal, o Manaus levou a melhor por 4 a 2.

Agora hexacampeão amazonense, o Manaus vira a chave e foca as atenções para a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa dia 27 de abril. A estreia será diante do Trem-AP, fora de casa, com detalhes a serem divulgados pela CBF.

Por sua vez, o vice-campeão Amazonas vai debutar a Série B e estreia já no próximo sábado (20), contra o Sport, às 16h, na Arena da Amazônia. A Onça-pintada também segue viva na Copa do Brasil, competição em que aguarda a definição do adversário na 3ª fase.

Enquanto o Gavião chega animado para a disputa da Série B, a Onça entra pressionada na Série B. Foto: Divulgação/FAF

O jogo

Após um início de jogo equilibrado, o Amazonas abriu o placar ainda aos 11 minutos, quando Diego Torres, de cabeça, acionou Willian Barbio, que finalizou rasteiro de canhota para o fundo do gol. Em desvantagem, o Manaus respondeu aos 18 minutos. Renanzinho recebeu pela esquerda, foi puxando para o meio e mandou chute forte de fora da área, mas Edson Mardden espalmou para escanteio.

Já aos 41 minutos, nova chance de gol do Gaviao. Wendel Nery ganhou a bola pela esquerda e já na cara do gol, acabou finalizando por cima da trave defendida por Mardden.

Na volta do intervalo, o Manaus dominou ainda mais a partida, e o Amazonas pouco assustou a defesa esmeraldina. Mas o empate veio já aos 36 minutos do segundo tempo. Bombado ganhou dividida pelo meio e a bola ficou limpa para Rafael Ibiapino, que finalizou cruzado para deixar tudo igual no SESI. Depois do empate do Gavião-real, a partida seguiu sem novas chances claras de gol e a decisão foi para as penalidades.

Disputa de pênaltis

Na marca da cal, Renanzinho, Bombado, Miliano e Vinicius Leandro converteram suas cobranças pelo lado do Manaus. Já pelo Amazonas, Jô e Alvariño também mandaram para a rede, mas Fabiano parou na trave e Patric em Vinícius Fávero e o Gavião do Norte ficou com o título.

Vinícius assumiu a titularidade no início do returno e foi fundamental para o título. Foto: Divulgação/FAF

Vinícius Fávero, inclusive, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida.

Público e renda

Público pagante: 2706

Público presente: 4051

Renda: R$55.800,00

