Mulher faz ‘barraco’ ao ser impedida de embarcar para Parintins

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (25), mostra o momento em que uma mulher faz confusão no porto de Manaus ao ser impedida de embarcar em um barco com destino a Parintins. De acordo com testemunhas, a mulher teria chegado atrasada no local mas conseguiu embarcar.

Passageiros que estava no barco informaram que a mulher chegou no local após o horário de embarque ter encerrado. Os funcionários, seguindo o protocolo, não deixaram a mulher embarcar.

A mulher enfurecida, não aceitou a decisão e entrou no barco a força.

Nas imagens, é possível ver a mulher revoltada colocando suas malas pra dentro da embarcação e dizendo que iria embarcar, sim. Além dela, outras pessoas também entraram e seguiram para Parintins.

A 57ª Edição do Festival de Parintins acontecerá entre os dias 28 e 30 de Junho, na Ilha Tupinambarana.

Mulher faz confusão ao ser impedida de embarcar em barco com destino a Parintins pic.twitter.com/aw7m60Anex — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 25, 2024

