Homem que aplicou golpes de aluguéis de hospedagem em Parintins é preso

Parintins (AM) – Leno Barbosa Costa, de 39 anos, foi preso, nesta sexta-feira (21), por aplicar golpes de aluguéis de hospedagem em turistas que vão ao 57º Festival de Parintins (distante 360 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Adilson Cunha, titular da unidade policial, o homem e sua esposa ofereciam, em redes sociais, falsos aluguéis de imóveis às vítimas e solicitavam depósitos adiantados, como forma de suposta garantia dos aluguéis.

“Após os pagamentos, não mantinham mais contatos ou inventavam desculpas na tentativa de enganar as vítimas. Percebemos uma semelhança no ‘modus operandis’ após diversas vítimas, não só de Manaus, mas de cidades como São Paulo e Santarém, registrarem Boletins de Ocorrência (BOs) relatando como eles agiam”, explicou.

Segundo o delegado, a companheira de Leno e coautora do crime não foi localizada em seus possíveis endereços e está foragida. Ela já responde pela mesma prática de estelionato.

Orientação

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alerta aos turistas que chegarem a Parintins e constatarem que foram vítimas de golpe, devem, imediatamente, procurar a delegacia do município e registrar o Boletim de Ocorrência (BO) para a apuração dos fatos.

No período do 57º Festival de Parintins, a DIP do município irá funcionar em regime 24 horas para o registro da ocorrência.

Leno Barbosa Costa responderá por estelionato e ficará à disposição da Justiça.

