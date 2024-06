Primeira fábrica indiana Bajaj chega a Manaus e promete ‘agitar’ mercado de motocicletas

A fábrica deve gerar uma concorrência direta as líderes atuais do mercado brasileiro: Honda e Yamaha

Manaus (AM) — A renomada marca indiana de motocicletas, Bajaj, inaugurou, nesta terça-feira (25), a primeira fábrica fora da Índia, no Polo Industrial de Manaus (PIM), a empresa está situada no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Essa instalação deve gerar 150 empregos diretos e indiretos.

A fábrica tem capacidade de produzir 20 mil motocicletas por mês e deve gerar uma concorrência direta as líderes atuais do mercado brasileiro de duas rodas: Honda e Yamaha. Além da chegada ao território, a Bajaj anunciou uma parceria com a Âncora Consórcios, o que deve facilitar o acesso a condições de compra mais vantajosas e acessíveis.

O governador Wilson Lima destaca o fomento de mais empregos no Estado do Amazonas. “É uma honra ter mais uma empresa e mais um empreendimento em nossa região porque cumpre o papel social e ambiental. E a geração de emprego significa um compromisso com o povo que mora na Amazônia. Ações e atitudes como da empresa Bajaj, que escolheu a Amazônia, vai contribuir com a população do nosso estado”, afirmou.

A Bajaj é uma companhia que possui mais de 40 empresas e 36 mil funcionários. De origem indiana, a empresa é a terceira maior fabricante de motocicletas do mundo.

“O nosso compromisso número um é com Brasil; com a sociedade e com as pessoas que trabalham conosco. Temos uma perspectiva muito boa para o futuro aqui na Amazônia e queremos continuar sendo uma empresa progressiva”, disse o diretor-executivo da empresa, Rakesh Sharma.

A Bajaj terá ainda quatro novas concessionárias no Brasil até o final de junho. As concessionárias serão instaladas em Manaus (AM), Maceió (AL), Marabá (PA) e São Paulo (SP). No início do mês, uma loja foi inaugurada em Curitiba (PR).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, destacou o crescimento da produção industrial no estado. “É mais uma empresa do ramo de duas rodas que vem se juntar a outras em Manaus. A Bajaj está gerando empregos, e isso demonstra a vitalidade do Polo Industrial de Manaus, que vem gerando mais empregos, impostos e crescimento econômico”, aponta.

Fábricas de origem indiana no PIM

Com a instalação da Bajaj do Brasil Comércio de Motocicletas Ltda, o Polo Industrial de Manaus (PIM) ganha a segunda empresa de origem indiana. A primeira é a K R R Comércio e Indústria de Aço e Ferro Ltda, que está em operação desde 2017. A fábrica possui 117 postos de trabalho e produz estruturas de ferro e aço para construção civil, além de peças metálicas para fins industriais.

*Com informações da assessoria

