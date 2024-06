Maioria dos eleitores de Manaus não sabe em quem votar, aponta pesquisa Action

Manaus (AM) — A maioria dos eleitores manauaras não sabem em quem vão votar, segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira (25), pelo instituto de pesquisa Action. No estudo espontâneo, cerca de 51,4% dos eleitores ainda não sabe em quem votar se a eleição fosse hoje. Por sua vez, na pesquisa estimulada David Almeida (Avante) lidera com 32,3% das intenções de voto para a prefeitura de Manaus.

A pesquisa espontânea possibilita medir a lembrança da pessoa que participa do levantamento e a importância que eles dão aos questionamentos. Já a estimulada busca verificar quais são as opções mais relevantes entre as alternativas dadas.

Nos dados apresentados na pesquisa espontânea, David Almeida também se destaca em primeiro lugar com 20,4% das menções. Amom Mandel segue com 11,4%, Roberto Cidade com 4,7%, Alberto Neto com 3,8% e Marcelo Ramos com 1,4%.

Maria do Carmo e Wilker Barreto foram lembrados por 0,4% e 0,1% dos eleitores, respectivamente. A pesquisa revelou, ainda, que 51,4% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar, e 5,4% pretendem votar em branco ou anular o voto. A pesquisa revelou, ainda, que 51,4% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar, e 5,4% pretendem votar em branco ou anular o voto.

Estimulada

Na pesquisa estimulada, onde os eleitores escolhem entre opções apresentadas, em primeiro lugar aparecer David Almeida (Avante) com 32,3%, seguido de Amom Mandel (Cidadania) com 25,1%, em terceiro lugar está Roberto Cidade (União Brasil) com 12,9%, na frente de Alberto Neto (PL), com 10,4%.

Marcelo Ramos (PT) está com 6,1% e nos últimos lugares Maria do Carmo e Wilker Barreto com 1,9% e 1,8, respectivamente. Além disso, 6,6% dos eleitores indicaram que votarão em branco ou nulo, enquanto 2,9% ainda estão indecisos.

A pesquisa da Action foi realizada entre os dias 17 e 20 de junho de 2024, com uma amostra de 1.250 eleitores de Manaus. Registrada no TRE-AM sob o número AM-05195/2024, a pesquisa apresenta um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,77% para mais ou para menos.

