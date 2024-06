VÍDEO: Banhistas fogem de ‘chuva de bombas’ em praia

Uma cena chocante foi registrada por câmeras de segurança em uma praia ao norte de Sebastopol, na Crimeia, onde banhistas apareceram fugindo do local após serem atacados com “chuva” de bombas no domingo (23).

O ataque deixou pelo menos 4 pessoas mortas e 151 feridos, causando revolta no Kremlin, que apontou os Estados Unidos como os responsáveis diretos pelo ataque realizado com mísseis. No entanto, o Pentágono negou o envolvimento com o ataque.

O vídeo viralizou nessa terça-feira (25) nas redes sociais, e chocou os internautas que ficaram revoltados com as imagens chocantes que apresentam as vítimas em pânico tentando se salvar.

A Crimeia é uma região que foi dada à Ucrânia em 1954 pela liderança soviética. A região ainda desperta o interesse do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

➡️ Imagens registradas por câmeras de monitoramento flagraram o momento em que uma praia na Crimeia foi alvo de uma "chuva de bombas". Nos vídeos, os banhistas que estavam no local, ao norte de Sebastopol, principal cidade da península, fugiram da água.



*Com informações do Metrópoles

