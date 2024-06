Vídeo: homem dorme com pênis para fora da calça em BRT e é preso

Vídeo gravados por passageiros do BRT do Gama mostram PMDF realizando prisão em flagrante do suspeito, que dormiu com órgão genital a mosta

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, por importunação sexual, um passageiro do BRT, na noite dessa segunda-feira (24). Imagens gravadas por testemunhas mostram o homem dormindo no transporte coletivo com o pênis para fora da calça.

Agentes do Grupo Tático Operacional (GTOP) foram acionados após passageiros relatarem que um homem estaria cometendo o crime de importunação sexual.

Os policiais, então, interceptaram o veículo em uma estação do BRT na entrada do Gama, onde encontraram o homem dormindo dentro do coletivo, segurando com uma das mãos o órgão genital.

O criminoso foi detido e encaminhado à 14ª Delegacia de Polícia (Gama).

