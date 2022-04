Governo Federal descumpre palavra, reduz em 25% o IPI e coloca em agonia o modelo ZFM

O decreto é uma sentença de morte contra a ZFM, acabando praticamente com a isenção do IPI para os produtos saídos do PIM

Nunca as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus ficaram por um fio como agora. O Diário Oficial da União publicou o novo decreto do Governo Federal oficializando a redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em 25%.

O decreto é uma sentença de morte contra a ZFM, acabando praticamente com a isenção do IPI para os produtos saídos do PIM.

No Twitter, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), disparou: “A economia e o povo amazonense não podem ficar sujeitos aos caprichos de quem quer que seja. Afinal, são meio milhão de famílias que dependem diretamente do modelo ZFM para levar comida para suas mesas. O presidente precisa cumprir sua palavra com o povo do Amazonas”.

Chantagem política

Ex-auditor fiscal e formado em Economia e Direito, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) foi outro parlamentar a reagir duramente ao decreto bolsonarista que golpeou a ZFM.

“O presidente Bolsonaro prometeu uma coisa e fez outra e isso daí já está se tornando rotineiro, o que mostra a má vontade do Governo Federal em relação ao Modelo Zona Franca de Manaus. Isso é chantagem política, isso é uma coisa muito feia para um presidente da República”, criticou o líder socialista.

Inimigos do Amazonas

Para o deputado federal Zé Ricardo (PT)-AM), o presidente Jair Bolsonaro e seu governo provaram mais uma vez que são inimigos da Zona Franca de Manaus.

“O Governo manteve a redução do IPI em até 25% sem excluir os produtos da Zona Franca.. Mentiu mais uma vez. Não tem palavra e muito menos compromisso com a população do Amazonas”, disse Zé.

Correria geral

Encerrada a janela partidária, quando os parlamentares puderam trocar de siglas sem perda de mandatos, a corrida de todos agora gira em torno do fechamento das nominatas que vão determinar os nomes à batalha proporcional de votos envolvendo a Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Há um verdadeiro frisson nos bastidores. No União Brasil, por exemplo, o governador Wilson Lima usa habilidade para definir a lista da legenda com nomes fortes que assegurem a eleição de quatro a cinco deputados para a Aleam.

Gangorra no PL

No PL, presidido pelo ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, o ambiente era de tranquilidade até a chegada do Delegado Péricles, ex-PSL, que não quis migrar para o União Brasil.

Um dos pesos pesados da legenda, deputado Cabo Maciel, digeriu bem a chegada de Péricles, mas Joana Darc se incomodou e migrou, na última hora, para o União Brasil.

George Lins no União

Também o médico urologista George Lins, que estava filiado ao Progressistas, ontem à noite aderiu ao União Brasil em evento realizado no Auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa.

Na quinta-feira (31), o tio de George, deputado federal Átila Lins, trocou o PP pelo PSD do senador Omar Aziz.

Rotta assume o PP

Com a força das articulações do prefeito David Almeida junto a direção nacional do Progressistas (PP) em Brasília, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, assumiu a direção estadual do partido em substituição ao deputado federal Átila Lins, que migrou para o PSD.

O irmão de Átila, deputado Belarmino Lins, continua secretário-geral do PP no Amazonas.

Medo de David

Fontes da coluna dizem que o jogo de xadrez do prefeito David Almeida está metendo medo nos partidos de oposição.

Tensos, com os quadros pequenos, eles não sabem o que David vai fazer com valetes de ouro como o procurador Tadeu de Souza, a médica Shádia Fraxe e Sabá Reis, que deixaram suas pastas para se filiar ao Avante e entrar na disputa eleitoral deste ano.

O jogo incomoda, pois envolve principalmente a batalha proporcional. David faz mistério com os valetes que guarda nas mangas de camisa do Avante.

De olho em Brasília

A jornalista Liliane Araújo, que já disputou várias eleições no Estado, ingressou no Avante na quinta-feira passada.

Ela tentará vaga de deputada na Câmara Federal.

Adail Filho

Ex-Progressistas, o ex-prefeito de Coari, Adail Filho, postulante à Câmara Federal, acabou se filiando ao Republicanos juntamente com a irmã, deputada estadual Mayara Pinheiro, que concorrerá à reeleição.

Até o dia 29 de março, Adail flertou com várias legendas, mas preferiu assinar ficha no partido de Silas Câmara.

Plano de Contingência

A Prefeitura de Manaus iniciou o plano de contingência para combater os efeitos da cheia deste ano, que deve atingir a marca de 29,40 metros, de acordo com o primeiro alerta de cheia divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Um ano após Manaus registrar a maior cheia da história, com o rio Negro ultrapassando a cota de 30 metros, a capital amazonense deve registrar outra cheia de grandes proporções neste ano.

Medalha de Ouro

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou a concessão da Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao titular da Semulsp, Sabá Reis.

O autor da homenagem é o vereador Lissandro Breval (Avante), para quem Sabá construiu e reformou diversos espaços públicos, entre praças, trevos, triângulos e rotatórias, iniciativas que mudaram o visual de Manaus.

Vereador preso

O vereador Antilde José Gomes, de Eirunepé, foi preso pela polícia local por tráfico de drogas, em cumprimento a mandado de segurança expedido pelo juiz Jean Carlos Pimentel.

Segundo o delegado Torquato Mozer, o parlamentar havia comprado 100 quilos de drogas avaliadas em R$ 6 milhões na semana passada.

Aula em Casa

Um Termo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo do Estado e a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), possibilitará a transmissão dos conteúdos do programa “Aula em Casa” pela TV Brasil e emissoras de rádio para todo o país.

O Sistema de Comunicação Encontro das Águas transmitirá os conteúdos produzidos pela Seduc.

Efeito estufa

Uma plataforma de livre acesso está sendo desenvolvida no âmbito do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI), sediado na Universidade de São Paulo (USP).

Com ampla diversidade de dados sobre as emissões de gases de efeito estufa na Amazônia, a plataforma vai agregar variáveis que controlam o ciclo do carbono, além de possibilitar análises e ajudar nos estudos do papel da região no clima global.

