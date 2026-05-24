Fisiculturismo

Gabriel foi encontrado morto em seu apartamento, localizado na capital paulista

O influenciador fitness e fisiculturista Gabriel Ganley morreu neste sábado (23), aos 22 anos. A notícia causou grande repercussão nas redes sociais entre fãs, atletas e nomes ligados ao universo do fisiculturismo. Segundo informações iniciais divulgadas pelo portal LeoDias, a causa da morte teria sido um quadro de hipoglicemia.

Gabriel foi encontrado morto em seu apartamento, localizado na capital paulista. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da morte.

O que é hipoglicemia

A hipoglicemia acontece quando os níveis de açúcar no sangue ficam abaixo do considerado normal. Entre os sintomas mais comuns estão fraqueza, tontura, desorientação e convulsões. Em situações mais graves, o quadro pode evoluir para complicações fatais.

Especialistas alertam que dietas muito restritivas, jejuns prolongados e treinos intensos sem acompanhamento adequado podem aumentar os riscos para a saúde.

Gabriel Ganley acumulava quase 2 milhões de seguidores

Gabriel Ganley ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar sua rotina voltada ao fisiculturismo. O jovem acumulava quase dois milhões de seguidores mostrando treinos, alimentação e os bastidores da preparação física para competições.

Nos últimos anos, ele também ficou conhecido por defender o chamado “fisiculturismo natural”, assunto que gerou debates entre praticantes e admiradores da modalidade.

Além disso, em entrevistas e publicações, Gabriel já havia comentado sobre pressão estética, dietas extremamente rígidas e os desafios para manter um físico definido. Recentemente, algumas falas do influenciador sobre alimentação e rotina intensa de treinos reacenderam discussões entre seguidores e profissionais da área sobre os impactos de protocolos severos de definição corporal.

IntegralMédica lamenta morte do atleta

A IntegralMédica, equipe de suplementação esportiva da qual Gabriel fazia parte, lamentou a morte do atleta em uma homenagem publicada nas redes sociais.

“Hoje a dor fala mais alto. Com muita tristeza, nos despedimos do nosso eterno bbzinho, que viveu intensamente e com quem tivemos momentos históricos e inesquecíveis na família Integralmédica”, escreveu a empresa.

Na sequência, a nota destacou: “Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade”.

O comunicado ainda afirmou: “Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado.”

Atletas e influenciadores prestam homenagens

Diversos nomes do meio fitness também prestaram homenagens ao jovem atleta.

O influenciador Toguro escreveu: “Não existe palavras pra escrever, triste e ainda não caiu a ficha. Papai do céu conforte a mãe e que o receba com braços abertos. fisiculturismo está em luto”.

Já o fisiculturista Ramon Dino relembrou a intensidade do jovem atleta: “E o que eu posso dizer desse cara, dessa pessoa incrível, é sobre a intensidade que ele colocava em tudo que fazia.”

(*) Com informações de agências

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