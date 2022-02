Após usar drogas, homem tem alucinação e corta o próprio pênis

Tailândia – Um artigo compartilhado no “Journal of Medical Case Reports” trouxe detalhes de um fato ocorrido com um jovem, de 23 anos, da Tailândia, que cortou o pênis após o consumo de maconha.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile, o texto revela que durante dois anos, o homem, cuja identidade foi preservada, fazia o consumo regular de maconha, porém não o havia feito durante 3 meses.

No entanto, no dia em que o fez, ele afirma que teve uma ereção indesejada, além de fortes dores no pênis. O jovem ressaltou ainda que sua glande parecia “distorcida”, então, como forma de aliviar a dor, “cortou a pele do pênis por diversas vezes”.

Após os reiterados cortes na pele, o homem, de 23 anos, cortou o pênis por completo. E, devido a isso, foi levado às pressas para o hospital e recebeu tratamentos com antibióticos e um reforço antitetânico.

*Com informações Metro World News

Leia mais:

Cocaína adulterada mata pelo menos 20 pessoas na Argentina

Receita Federal apreende cocaína e maconha no Aeroporto de Manaus

Traficante é preso com tablete de droga e arma no Campos Sales