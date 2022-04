Após dias internados, veja qual o estado de saúde dos irmãos de Manicoré

Manaus (AM ) – Os irmãos Gleiçon Carvalho Ferreira, de 9 anos, e Glauco Carvalho Ferreira, de 7 anos, que ficaram perdidos na floresta amazônica de Manicoré por 26 dias, seguem internados no Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste (HPSC-ZO).

Segundo o último boletim médico, divulgado no dia 4 de abril, a condição de saúde de ambos é considerada estável.

O boletim médico ainda revelou a condição de cada um separadamente. O paciente Gleiçon, o irmão mais velho, está tendo um bom ganho de peso, aceita bem a dieta, hidratado e as lesões de pele estão bem cicatrizadas, sem alterações ou queixas de dor.

Além disso, o pequeno Gleiçon mantém-se ativo e comunicativo, com acompanhamento diário da fisioterapia e psicologia.

Já o paciente Glauco, o menor e com estado de saúde mais delicado quando deu entrada no hospital, segue estável, hidratado, e sem inchaços pelo corpo. Além disso, os machucados estão em bom processo de cicatrização.

O pequeno já aceita melhor a dieta, sem queixas de dores. Assim como irmão, está ativo, comunicativo, recebendo acompanhamento diário da nefrologia, bem como fisioterapia e psicologia.

Nesta terça-feira (5), serão solicitados novos exames de controle dos pacientes para atualizar o quadro médico.

Relembre o caso

Os irmãos Glauco e Gleiçon ficaram desaparecidos por 26 dias, após saírem de casa, no dia 18 de fevereiro, para caçar pássaros na floresta da comunidade Indígena Palmeira, em Manicoré. No dia 15 de março, as crianças foram encontradas por um cortador de madeira.

Desnutridos, por conta dos dias que passaram sem se alimentar, as crianças foram levadas de barco à sede do município. As buscas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) já haviam sido encerradas.

Devido ao estado de saúde delicado, as crianças foram transferidas do Hospital Regional Hamilton Cidade, de Manicoré, em uma UTI aérea para receberem acompanhamento médico no Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste, situado na Avenida Brasil, bairro Compensa, no dia 17 de março.

