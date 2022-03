Conheça os benefícios da sorva, fruta que irmãos se alimentaram na floresta

Manaus (AM) – Perdidos na floresta, os irmãos Glauco e Gleison, de 6 e 8 anos, relataram à mãe como conseguiram sobreviver na floresta durante os 26 dias que estavam perdidos, na região do município de Manicoré.

A mãe das crianças, a agricultora Rosinete da Silva Carvalho, informou que os filhos se alimentaram apenas de sorva, fruta típica da região amazônica, além disso, eles bebiam água da chuva e de um igarapé próximo ao local onde foram encontrados.

De acordo com Rosinete, os filhos sempre tinham o costume de comer a frutinha. Ela revelou que todas as vezes que saiam para caçar traziam uma saca do fruto para comer em casa. Portanto, os irmãos estavam acostumados com o alimento.

Conheça mais sobre a Sorva

A fruta que os irmãos Glauco e Gleison se alimentaram durante o período que ficaram perdidos na floresta é muito popular entre os ribeirinhos e indígenas. Ela é utilizada na medicina natural para o alívio e cura de várias enfermidades.

A árvore da sorva é de porte médio e pode chegar até 20 metros, suas folhas são rígidas e verde, as flores são na cor branca; seus frutos têm uma característica pequena, são redondos, adocicados, de casca fina e de coloração verde. A árvore da sorva se adapta em terrenos alagados ou terra firme.

Propriedades Nutricionais

O fruto possui várias propriedades nutricionais e terapêuticas como antidiarreica, anti-helmíntica, adstringente, energética, além de ser rico em vitamina C. Sua ingestão regular ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.

Os ribeirinhos usam o látex da planta na medicina popular, acrescido de banana, para alívio de diarréias, ele também é misturado ao óleo de rícino para alívio de verminoses.

Além disso, o látex é utilizado pelos ribeirinhos sendo diluído em água, para substituir o leite. Em algumas famílias ele é misturado à farinha de mandioca servindo de alimentação, que muitas das vezes é o único tipo de alimento.

Apesar de ser uma fruta saborosa e típica da região amazônica, o alimento é difícil de ser encontrado nas feiras.

