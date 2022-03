Irmãos foram encontrados por cortador de madeira na floresta amazônica

Manaus (AM) – Um cortador de madeira encontrou os irmãos Glauco e Gleison, de 6 e 8 anos, na floresta amazônica. As crianças estavam desaparecidas desde o dia 18 de fevereiro, quando saíram de casa, na comunidade Indígena Palmeira, em Manicoré (distante 390 km de Manaus), para caçar pássaros.

Um homem, não identificado, estava cortando madeira na mata quando avistou os irmãos. Desnutridos, por conta dos dias que passaram sem se alimentar, as crianças foram levadas de barco à sede do município. As buscas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) já haviam sido encerradas.

O pai das crianças, Claudionor Ferreira, deu detalhes de como as crianças foram encontradas e descreve a emoção de saber que os filhos estão vivos.

“Fiquei muito emocionado, estou até agora. Eles escutaram o movimento deles e o menor gritou, o rapaz saiu atrás e encontrou os dois, estavam deitadinhos”, contou o pai.

No porto do município, uma ambulância já aguardava a chegada dos irmãos, que foram recebidos com aplausos pela população. Eles foram encaminhados para o Hospital Regional Hamilton Cidade, na sede de Manicoré.

A enfermeira Marcelene Merete, que fez o primeiro atendimento das crianças, informou o estado de saúde em que elas foram encontradas e como estão nesta quarta-feira (16), depois dos primeiros socorros.

“Ontem elas chegaram muito fragilizadas, bem desnutridas, com frio, com fome. Hoje a feição já melhorou”, revela a enfermeira.

Após exames específicos, o médico do caso irá decidir se eles serão transferidos para Manaus ou seguirão com o tratamento no hospital de Manicoré.

“Estamos aguardando a avaliação do médico. Foi realizado os primeiros exames de base e agora pela manhã, o médico solicitou novos exames e estamos aguardando o resultado para ele poder avaliar. Diante desses resultados, ele vai tomar uma conduta”, contou a enfermeira.

Caso seja decidido que eles serão transferidos para a capital amazonense, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) irá realizar a transferência.

