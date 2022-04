Projeto com aula de espanhol para filhos de servidores inicia em Manaus

Manaus (AM)- Iniciou nesta semana, o curso remoto de língua espanhola, que pela primeira vez é destinado aos filhos de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), de 11 a 15 anos, intitulado “Chiquitos”.

O projeto, coordenado pelo Programa Ampliando Horizontes (PAH), nas edições anteriores já atendia dependentes de servidores da rede municipal de ensino, a partir dos 17 anos.

O PAH é um curso de idiomas coordenado pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) da rede municipal de ensino, que visa oferecer aulas de línguas inglesa, espanhola e Brasileira de Sinais (Libras), gratuitamente aos servidores, filhos e cônjuges.

“A prefeitura criou as novas turmas com o intuito de ampliar e oportunizar a oferta do curso de língua espanhola para os filhos de servidores da Semed, com idade de 11 a 15 anos. Em um mundo globalizado, aprender uma língua é extremamente importante para que se abra um leque de oportunidades profissionais e pessoais para esse público”, destacou a coordenadora do PAH, Suellen Barros, sobre a importância da turma de Chiquitos.

De acordo com a professora responsável pela turma, Natália Costa, os alunos terão a oportunidade de ter um curso versátil, interativo e que sempre busca as melhores ferramentas pedagógicas para o aprendizado completo.

“O curso é muito diferenciado e vai acontecer por meio de jogos, aplicativos, ferramentas digitais, com a finalidade de engajar os alunos e tornar as aulas mais atrativas”, comentou.

Uma das alunas contempladas com o curso é Beatriz Moreira Araújo, que ficou empolgada já com as primeiras aulas. “Achei o curso bastante dinâmico, interativo e divertido. Estou adorando. Espero que continue até o fim assim”, comentou.

O curso é gratuito e ocorre às segundas e quartas-feiras, bem como às terças e quintas, no turno vespertino, das 15h às 17h, por meio das plataformas digitais, com aulas por videoconferência. Haverá duas turmas, a primeira às segundas e quartas, e a outra às terças e quintas.

*Com informações da assessoria

Foto: Eliton Santos / Semed

Edição Web: Bruna Oliveira

