Seduc promove curso sobre Novo Ensino Médio para gestores e professores

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), realiza a nova fase do projeto “O Novo Ensino Médio no Contexto das Escolas Estaduais do Estado do Amazonas”.

O ciclo de formação, pensado e elaborado de forma colaborativa entre a Secretaria de Educação e o Instituto Iungo, nas modalidades a distância e presencial, terá inscrições abertas a partir da segunda-feira (11).

A atividade é voltada para gestores e professores e busca dialogar sobre os itinerários formativos e as unidades curriculares comuns para os professores, gestores e pedagogos que atuam nas Escolas de Ensino Médio, a partir da metodologia da sala de aula invertida.

Os cursos têm início no dia 26 de abril e seguem até 29 de julho. As formações acontecerão de forma simultânea.

A primeira modalidade é intitulada “Itinerários Formativos de Professores: Integração Curricular” e a segunda, “Itinerários Formativos de Gestores: Ser Gestor Escolar no Ensino Médio”.

De acordo com a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, serão duas formações simultâneas, autoinstrucionais, proporcionadas aos profissionais do Ensino Médio.

“Este curso busca atingir os educadores de todo o estado. Nossa gestão tem se preocupado em elaborar estas formações, no intuito de avançar, pois, na atualidade, o Novo Ensino Médio requer uma educação básica de forma integral, que destaca o protagonismo dos nossos estudantes”, pontuou Kuka Chaves.

A cada quinzena, serão apresentadas Trilhas de Aprendizagem, Práticas Reflexivas, Jornadas Pedagógicas e videoaulas. Para se inscrever, os professores e gestores interessados devem acessar o link: http://cepandigital.seduc.am.gov.br/inscricao/.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Ensino interativo alcança comunidades ribeirinhas e rurais no Amazonas

Enem 2024: confira todas as novidades do novo exame

Professores indígenas de Novo Airão recebem qualificação