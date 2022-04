Operação “Demolidor” mira combater criminalidade em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deflagrou a operação “Demolidor”, na noite desta quinta-feira (7), executada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE). A ação tem como objetivo coibir a criminalidade aumentando o policiamento em todas as zonas da capital e, para isso, serão utilizadas as novas viaturas entregues ao grupamento.

A operação é apoiada pelas 35 viaturas repassadas ao CPE pelo governador Wilson Lima. A operação policial conta ainda com 30 motocicletas, reunindo um efetivo de 200 homens de todas as áreas do CPE: Batalhão de Choque, Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), Companhia de Operações Especiais (COE), Grupo Marte e Graer.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Marcos Vinícius Almeida, a ordem de colocar os veículos nas ruas partiu de determinação do governador Wilson Lima, com o objetivo de dar mais segurança à cidade de Manaus.

“A importância desses equipamentos novos, 4×4, são fundamentais para uma tropa especializada, pois nos permite combater a criminalidade com muito mais eficiência e com equipamentos superiores a eles, o que não acontecia há cinco, dez anos atrás”, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar.

O comandante do CPE, coronel Klinger Paiva, explicou que a operação percorrerá todas as zonas da capital, tendo como foco combater crimes como roubos, tráfico e homicídios, além da busca de veículos roubados ou envolvidos em algum tipo de crime.

“Nós já estávamos atuando com algumas viaturas, mas essas viaturas são essenciais para que a gente possa empenhar o maior número de efetivo na rua. Nós vamos ter a presença maior do CPE, mais visível, com suas viaturas caracterizadas e apoiando o policiamento metropolitano”, disse Paiva.

Viaturas

O governador Wilson Lima entregou 61 viaturas para a Polícia Militar e para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Esta é a terceira entrega de veículos para as forças de segurança feita pelo Governo do Estado somente em 2022.

O investimento faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, um pacote de R$ 280 milhões que visa reforçar o combate à criminalidade.

Do total de veículos, 35 são viaturas caracterizadas, modelo Ford Ranger, destinadas ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), da PMAM. Foram beneficiadas com os novos veículos unidades especializadas como as Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia de Operações Especiais (COE) e 1° Batalhão de Choque, entre outras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Famílias afetadas por temporal em Parintins serão atendidas em operação

Operação fiscaliza abatedouro clandestino de suínos na Zona Oeste

Operação retira barracos de invasão na Reserva Adolpho Ducke nesta sexta (25)