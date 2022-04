Tentativas de fraude atingem 326 mil brasileiros em fevereiro

Um levantamento da Serasa Experian, divulgado na tarde de quinta-feira (7), mostrou que 326.290 brasileiros sofreram alguma tentativa de fraude durante o mês de fevereiro, o que representa um golpe a cada sete segundos no Brasil. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve alta de 4,9% nos casos.

Segundo os dados, as tentativas de golpes virtuais foram mais expressivas no segmento de Bancos e Cartões, onde foram registrados 181,739 casos. Em segundo lugar, está o segmento das Financeiras, com 58.576 tentativas, seguido por Serviços (58.122), Varejo (18.220) e Telefonia (19,966).

Entre as regiões com maior número de golpes, o Sudeste está em primeiro, com 52,1% dos casos, seguido pelo Nordeste, com 17%, Sul, 16%, Centro-Oeste, 9% e Norte com 5,9% das tentativas. Já em relação ao público, foi constatado que as pessoas com idade entre 36 e 50 anos são os principais alvos dos golpistas, com 118.020 tentativas de fraude.

Jaison Reis, diretor de Soluções de Identidade e Prevenção a Fraudes da Serasa Experian, alerta que os consumidores devem estar atentos ao realizar transações e compartilhar dados. “A tendência é que os golpes sigam ocorrendo. Embora existam muitos mecanismos que possibilitem identificar a tentativa e evitar que de fato ocorra, a maior proteção está no cuidado com os dados pessoais e de crédito.”

*Com informações do SBT Notícias

Leia mais:

Veja como não cair nos golpes dos cartões por aproximação

Polícia do AM alerta população sobre o Golpe dos Falsos Contatos de RH

PC-AM alerta população sobre golpe do empréstimo para negativados