Abrigo Monte Salém recebe doação de leite da instituição maçônica Esperança e Porvir em Manaus

Manaus (AM) – A instituição maçônica Esperança e Porvir, realizou na manhã deste sábado (9), uma ação social com entrega de leite aptamil 1 e 3, ao abrigo infantil Monte Salém, localizado no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

O representante da instituição maçônica, Eduardo Leite, explicou que após a sua esposa Ellen Leite ter o conhecimento da necessidade e a falta do mantimento no abrigo infantil, os integrantes da instituição realizaram uma ação de arrecadação, onde várias pessoas participaram da ação.

“A minha esposa entrou em contato comigo e disse que viu no Instagram a necessidade do abrigo, onde eles colocam tudo o que estão precisando. Neste momento estávamos almoçando com irmãos da Esperança e Porvir, foi quando começamos a tratar sobre o assunto e de repente nós conseguimos várias latas. Eles pediam duas latas, porém, através dos irmãos nós conseguimos arrecadar 71 latas do leite aptamil 1 e 3”, explicou.

Eduardo ainda informou que no ano de 2016 a sua esposa e outras irmãs, por meio do grupo das Acácias, formado pelas esposas dos maçons, já haviam realizado uma ação social no abrigo. E que agora eles pretendem ajudar ainda mais o local.

A assistente social, Socorro Cerqueira, responsável pelo serviço social do abrigo, informou que 27 crianças moram no Monte Salém, ela destaca que 13 crianças serão beneficiadas pelo leite recebido nessa ação.

“Essa doação para nós é muito importante, nós estávamos no zero total desse leite. Receber essa quantidade para nós é muito importante. O coração fica transbordando alegria e fica um pouco aliviado, pois sabemos que as nossas crianças vão ter esse leite por um período bem maior que nós estávamos esperando. Toda semana temos que pedir a doação de uma lata desse leite, para suprir a necessidade das crianças”, desabafou.

Com 22 anos de instituição, o abrigo surgiu com o propósito de acolher crianças que vivem em situação de risco social, abandono, maus tratos, negligência familiar, violência no lar, abusos físicos e psicológicos.

Socorro Cerqueira informou que o Monte Salém é uma instituição sem fins lucrativos, além de ressaltar que o espaço se mantém de doações de pessoa física e jurídica, e que no decorrer dos anos o local tem se sustentado por meio dessas contribuições.

Ainda conforme a assistente social, a maior dificuldade que a instituição enfrenta é em relação à alimentação e produtos de higiene das crianças.

“As nossas dificuldades são inúmeras, mas estamos tendo muita dificuldade na parte da alimentação, frango, carne, peixe, que são as proteínas, mas também na parte de higiene como lenço umedecido, fralda para a criança, medicação, vitaminas, além de outras necessidades maiores como na área financeira”, explicou.

Para quem deseja realizar uma ação social no abrigo Monte Salém, pode entrar em contato pelos números: 92 98818-3669/ 92 98818-3669 (WhatsApp); no link: contato@montesalem.org; ou por meio das redes sociais da instituição.

