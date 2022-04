Homem é morto a tiros após sair de casa de forró em Manaus

Manaus (AM) – Neuremberg Lopes de Araújo Júnior, de 33 anos, foi morto com tiros na cabeça e tórax, quando saiu de uma casa de forró, localizada na avenida do Turismo, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital, por volta de 6h, desta segunda-feira (11).

Um outro homem, ainda não identificado, estava acompanhando a vítima e também foi baleado, mas socorrido e levado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com o sargento Souza Moraes, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Neuremberg e o amigo teriam se desentendido com outros dois homens no local, nas proximidades de um posto de combustíveis. A polícia encontrou drogas no bolso da vítima.

“Verificamos que Neuremberg não tem passagem pela polícia, o que ficará a cargo da Polícia Civil investigar melhor essa situação. Os peritos, ao chegarem no local, verificaram e encontraram no bolso da vítima substâncias entorpecentes. Possivelmente, cocaína”, disse.

Os autores do crime conseguiram fugir sem serem identificados, mas imagens de câmeras de segurança das proximidades devem ajudar nas investigações.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi ao local para colher mais detalhes sobre o caso. Inclusive, de testemunhas que alegam ter ouvido dois. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e fez a remoção do corpo.

Acompanhe vídeo da polícia no local:

Sargento Souza Moraes deu detalhes sobre o caso

Leia mais:

Sócio é preso suspeito de ser o mandante da execução de empresário em Manaus

Mais uma execução na Compensa: jovem é morto após ter casa invadida

Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro Nova Cidade, em Manaus