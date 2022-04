Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro Nova Cidade, em Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio de agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), com o apoio de policiais civis do 6ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu dois homens, de 26 e 27 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As prisões foram efetuadas durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada na manhã deste sábado (9) no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

De acordo com o relatório policial, as equipes receberam a informação, por meio de denúncia anônima, de que a dupla estaria na rua Peniel com armas de fogo e comercializando entorpecentes. Os policiais foram até o local indicado pela denúncia, onde os infratores foram encontrados.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma pistola de calibre 9mm, com carregador e 11 munições intactas, além de uma porção de maconha. A dupla foi conduzida ao 6ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Disque-denúncia

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dois homens morrem após intenso tiroteio em Manaus

Amazonas recebe 3 mil pistolas 9mm para reforçar segurança no estado

Sócio é preso suspeito de ser o mandante da execução de empresário em Manaus