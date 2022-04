Wilson Lima inicia ações do programa Governo Presente na calha do rio Juruá

Eirunepé foi a primeira cidade da região a receber as ações, que incluíram as áreas de cidadania, saúde e fomento ao setor primário

Eirunepé (AM) – Iniciando as ações do Governo Presente na calha do rio Juruá, o governador Wilson Lima desembarcou, nesta terça-feira (12), em Eirunepé (a 1.159 quilômetros de Manaus), onde acompanhou os atendimentos da população nas áreas de cidadania, saúde e fomento ao setor primário. As ações do programa seguem também para os municípios de Itamarati e Carauari, na mesma calha.

Em Eirunepé, o governador visitou áreas atingidas pela enchente do rio Juruá e destacou a importância de ações do Governo Presente para garantir dignidade e celeridade nos atendimentos e serviços do Estado para o interior.

“Eu estou trazendo para cá parte do meu secretariado, estou começando minha visita ao Juruá aqui pelo município de Eirunepé. Fui visitar algumas famílias e aqui são aproximadamente 17 mil pessoas que foram atingidas (pela enchente). Nós estamos aqui com um mutirão para emissão de carteira de identidade, nós estamos com o projeto Chamas da Saúde, do Corpo de Bombeiros e, só para cá, nós estamos trazendo cinco especialidades (médicas), além de outros serviços”, ressaltou o governador.

As ações ficaram concentradas na Escola Estadual Conrado Pinto Gomes, no bairro Santo Antônio. A Secretaria de Estado de Justiça Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) mobilizou uma equipe para a emissão de duas mil unidades de Registro Geral (RG), entre 1ª e 2ª via. Durante o mutirão, teve, ainda, a emissão do Registro Civil de Nascimento (RCN).

Jucea Itinerante

A população de Eirunepé também contou com o projeto Jucea Itinerante, da Junta Comercial do Estado do Amazonas. A ação visa levar aos municípios que não possuem posto de atendimento da autarquia, atividades de orientação e formalização de empresas.

O cidadão de Eirunepé que deseja empreender ou formalizar seu negócio teve atendimento de servidores qualificados para orientarem na realização dos trâmites de abertura, alteração e extinção de empresas.

Detran-AM

O Detran Amazonas anunciou a implantação do Polo Avançado de Atendimento da Calha do Rio Juruá, que será montado no município de Eirunepé.

Além de Eirunepé, o Detran-AM ainda tem projeto de implantar outros quatro polos nos municípios de Humaitá, Tabatinga, Parintins e Tefé.

Os polos irão oferecer os mesmos serviços ofertados em Manaus, como transferência de veículos, emissão de CNH, vistoria, captura de imagens, entre outros.

Saúde

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) levou para Eirunepé a 5ª edição do projeto Chamas da Saúde, que tem como objetivo ofertar assistência multidisciplinar através de serviços de prevenção, promoção e reabilitação da saúde a comunidades da capital e do interior.

No evento, foram ofertadas as seguintes especialidades médicas: clínica geral, dermatologia, ginecologia, ortopedia e pediatria, além de atendimento odontológico e farmacêutico.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) ofertou a aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra Covid-19.

*Com informações da assessoria

