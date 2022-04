Produtores rurais recebem crédito e ações de incentivo no Amazonas

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima acompanhou, nesta segunda-feira (11), a primeira edição do programa Governo Presente no interior, no Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). A programação incluiu a liberação de crédito para empreendedores e produtores rurais, a entrega de instrumentos musicais para a implantação do projeto Salas de Cultura e a intensificação da vacinação contra a Covid-19.

As ações ocorreram na quadra da Escola Estadual Coronel Fiúza. Esta foi a terceira edição do Governo Presente, que leva serviços do Estado para mais perto da população. As duas primeiras edições aconteceram nos meses de março e abril deste ano em Manaus, nas zonas leste e norte da capital.

“Nós estamos vindo fazer entrega de crédito para as pessoas que tanto precisam; isso significa geração de emprego, renda e oportunidade para essas pessoas. Estamos fazendo o maior investimento de todos os tempos no setor primário. Nunca se deu tanta atenção para os pescadores e piscicultores como nós estamos dando agora”, destacou Wilson Lima.

Acompanharam o governador no município o deputado federal Alberto Neto; os deputados estaduais Saullo Vianna, Joana Darc, Abdala Fraxe, João Luiz, Therezinha Ruiz e Tony Medeiros; além do prefeito do Careiro da Várzea, Pedro Guedes.

Produtores rurais

O setor primário de Careiro da Várzea foi beneficiado com ações coordenadas pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

Por meio do Idam, foram entregues 50 Cartões do Produtor Primário e realizados sete registros no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

“O Cartão (do Produtor Primário) é muito importante para a gente comprar o material de que a gente necessita. A gente trabalha com chicória, cheiro-verde, mastruz, e eu vendo na Feira Moderna. É daqui que tiramos o sustento da gente”, disse Maria de Nazaré Oliveira, produtora rural.

A Adaf entregou o certificado de renovação do selo de Serviço de Inspeção Estadual (SIE-AM) para a Queijaria Divino Sabor, unidade de beneficiamento de leite e derivados.

Com investimento inicial de R$ 120 mil, a queijaria familiar é a única autorizada a produzir no município e foi pioneira neste segmento, ao obter o registro em 2017. O local tem capacidade para processar até 550 litros de leite por dia e fabricar 98 unidades de 500 gramas de queijo coalho pasteurizado no mesmo intervalo.

Crédito

Foram liberados mais de R$ 53 mil em quatro operações de crédito para atividades do comércio e setor rural do município, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Desse total, R$ 48.490,75 foram liberados para apoio à atividade de pesca artesanal, por meio de parceria entre o Idam e a Afeam.

O pescador José Roberto Silva, um dos beneficiados com o financiamento, adquiriu dois botes, motores de popa e rabeta, além de apetrechos de pesca.

“A nossa classe de pescador é uma classe que muitas pessoas não querem ajudar. Mas hoje, essa barca vai ser muito importante para nós que pescamos nos rios, para entrar em igapó e poder pescar esse peixe, para vender e ter a possibilidade de melhorar mais a vida do pescador”, afirmou José.

A Afeam também liberou R$ 5.150,00 para um empreendimento do comércio, que atua no setor de transporte hidroviário.

Os financiamentos são efetivados pelo programa Mais Crédito Amazonas, que atende micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de pequenos produtores, microempreendedores individuais, agricultores familiares e profissionais autônomos.

O município de Careiro da Várzea registrou, desde 2019, 111 operações de crédito, totalizando mais de R$ 827 mil injetados na economia local.

Cultura

O governador Wilson Lima também entregou para a Prefeitura Municipal da cidade dez violões, cinco teclados, 50 flautas doces, material didático para aulas de Dança, Teatro, Música, Artes Visuais, Maquiagem Artística, além de projetor e de uma Estação da Leitura do Mania de Ler.

Os instrumentos e materiais compõem um kit para o funcionamento do projeto Salas de Cultura, implementado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. O projeto permite a oferta de cursos por meio do Liceu Digital.

Vacinação

Durante a ação no Careiro da Várzea, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) intensificaram a vacinação contra a Covid-19. Os profissionais atenderam a população para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses nas pessoas a partir de 5 anos.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom

*Governo do Amazonas

