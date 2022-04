Estabelecimentos de compra e venda de sucatas são interditados na zona Sul

Manaus (AM)- Estabelecimentos que compram e vendem sucata na zona Sul de Manaus foram interditados nesta quarta-feira (13).

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), realizou, juntamente com o governo do Estado, por meio da Central Integrada de Fiscalização (CIF), identificaram as irregularidades.

A atividade realizada foi uma solicitação do CCC, que convocou alguns órgãos do município, entre eles a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), que interditou três estabelecimentos por documentação irregular.

A maioria das casas de sucatas opera com o registro impróprio e algumas inclusive, já foram autuadas anteriormente, desobedecendo as diretrizes da prefeitura, que lacrou esses espaços.

Outro ponto analisado pela fiscalização foram os constantes furtos de fios pela cidade, comprometendo diversos serviços públicos, prejudicando a população.

Para o superintendente do CCC, Sandro Diz, esse tipo de ação deve se tornar uma rotina.

“Esse tipo de fiscalização é essencial, porque a cidade tem sofrido muito com os furtos das fiações, que são importantes para que o serviço público se mantenha ativo. Esse tipo de fiscalização vai inibir quem compra e quem vende também, porque a partir do momento que eles sabem que são constantemente fiscalizados, eles vão ser obrigados a mudar as suas atividades”, observa Sandro.

Ele orienta a população ao notar furtos em prédios públicos, denunciar a ocorrência ao 180 ou ao 153 da Guarda Municipal. “O apoio da população é fundamental. Quem comete esses delitos, mostra que está cometendo. Precisamos reprimir essas atividades”, completa.

*Com informações da assessoria

Fotos – Antonio Pereira / Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Principais avenidas de Manaus recebem asfalto

Governo incentiva produção de cacau no AM

Prefeitura remove barracas irregulares próximas à shopping