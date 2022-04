Prefeitura de Manaus remove barracas irregulares no entorno de Shopping

Prefeitura de Manaus realiza operação ‘Calçada Livre’ e remove mais de 30 bancas irregulares do entorno do shopping Phelippe Daou

Manaus (AM)- A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), em Manaus, realizou, na manhã desta terça-feira, 12/4, a operação “Calçada Livre”, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Leste, em um trecho entre a feira do Produtor e o shopping Phelippe Daou.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, cerca de 50 servidores públicos participaram da ação e mais de 30 bancas irregulares foram removidas.

As equipes de fiscalização vão permanecer na área por ao menos mais 15 dias, promovendo a fiscalização e o ordenamento do local.

Permissionários do shopping afirmaram estar sendo prejudicados pela invasão de ambulantes irregulares na frente do centro de compras e por toda a extensão da calçada, até a feira do Produtor.

“A operação ‘Calçada Livre’ começou hoje no entorno do shopping Phelippe Daou e vai permanecer nessa área por mais alguns dias. É importante que possamos resguardar o direito de venda dos permissionários do shopping e também o direito dos pedestres, de usar as calçadas com segurança”, destacou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

Para Frank Neves, permissionário do shopping Phelippe Daou há 8 anos, a concorrência estava ficando desleal com os lojistas do centro de compras.

“Nós estávamos perdendo muitas vendas porque os clientes nem entravam mais, já faziam compras ali na calçada mesmo e isso estava prejudicando a gente. Então, nós agradecemos o apoio da Prefeitura de Manaus, da Semacc, do secretário Wanderson, por atender ao nosso apelo e retirar os invasores dessa área”, ressaltou o lojista.

A dona de casa Aline Santos, moradora do bairro Cidade de Deus, na zona Leste, também parabenizou pela iniciativa. Segundo ela, não era mais possível utilizar a calçada naquela área, devido a quantidade de ambulantes e entulho espalhado no local.

“Eu tenho duas filhas pequenas e é perigoso andar com elas por aqui, porque o trânsito é muito movimentado e a gente tem que andar pela rua, porque pela calçada não tem espaço, a gente tem medo de sofrer um acidente”, afirmou a dona de casa.

