IMAGENS FORTES: Homem é executado a tiros dentro de igreja e criança é baleada; vídeo

No momento do crime, uma mulher, de 49 anos, e uma criança, de 10, também ficaram baleadas

Um homem identificado como Jeferson Ferreira Lima, de 33 anos, foi executado a tiros dentro de uma igreja evangélica, que fica localizada no município de Luís Domingues, no Maranhão, nesta terça-feira (25). No momento do crime, uma mulher, de 49 anos, e uma criança, de 10, também ficaram baleadas.

De acordo com testemunhas, o homem estava sendo perseguido por dois criminosos e acabou entrando na igreja para se esconder dos atiradores, mas foi alcançado pelos suspeitos. Após o crime, a dupla embarcou em uma motocicleta e fugiu.

Segundo informações da polícia, ele foi alvejado com mais ou menos 10 disparos e morreu no local. As outras vítimas baleadas, uma mulher e uma criança, foram socorridas e levadas ao Hospital Regional de Carutapera. Até o momento, o estado de saúde da criança é estável, enquanto a mulher deve ser transferida para outra unidade hospitalar.

Ainda de acordo com a polícia, o homem assassinado era suspeito de praticar vários delitos e possuía rixas com outros infratores no município.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

