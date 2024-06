Em Parintins, Detran-AM lança projeto ‘CNH na Escola’ e prevê beneficiar 4 mil alunos da rede estadual

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançou, nesta terça-feira (25), no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), o projeto ‘CNH na Escola’, que integra o programa ‘Detran Cidadão’, e beneficiará 4 mil estudantes.

A solenidade ocorreu no Colégio Batista de Parintins, localizado na Rua Coronel José Augusto, 2.214, bairro Centro.

“O Governo do Amazonas está oferecendo para os alunos algo que não existe em outro Estado, que é o ‘CNH na Escola’ pela modalidade EaD (Ensino à Distância). Hoje, estamos contemplando quase 4 mil alunos que vão poder usufruir do curso de legislação durante o seu ensino médio”, destacou o diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan.

Waughan lembrou que a iniciativa é uma determinação do governador Wilson Lima, que tem buscado levar os serviços ofertados na capital para o interior do Estado.

FOTOS: Divulgação/Detran

Futuro

O diretor-presidente do Detran-AM enfatiza que com o ‘CNH na Escola’, o aluno vai economizar em torno de 35% a 40% no seu processo de habilitação, além de educação e segurança no trânsito “Estamos proporcionado um futuro aos estudantes, porque a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é só um documento, mas também abre portas para o mercado de trabalho”, o diretor-presidente do Detran-AM. Estiveram presentes os vereadores Babá Tupinambá e Brena Dianná.

Segundo Dilciane Bentes, coordenadora regional da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), esse projeto abre muitas oportunidades para os alunos de Parintins. “Essa parceria é de fundamental importância para melhoria de Parintins, uma vez que a educação no trânsito estará acontecendo nas escolas estaduais, e refletirá, com certeza, na melhoria do trânsito e também na formação do aluno e na vida social do cidadão”, salienta ela.

Uma das alunas que aderiu ao projeto ‘CHN na Escola’, foi Ariel Angeline Ramos, 15, estudante do Colégio Batista, que futuramente pretende se habilitar nas categorias ‘AB’. “Achei uma ótima oportunidade pra gente conhecer melhor sobre o trânsito, e vai ser até mais fácil tirar a carteira de motorista quando a gente se formar”, comenta.

Objetivo

Lançado em março de 2022, o projeto “CNH na Escola” tem como objetivo atender alunos do Ensino Médio da rede pública estadual oferecendo, de forma gratuita, aulas de legislação de trânsito a esses estudantes.

Entre 2022 e 2023, 113 alunos da rede pública concluíram o curso de legislação em quatro escolas da capital. Atualmente, 324 estudantes, em sete escolas da capital, estão sendo beneficiados com o curso de legislação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival de Parintins: Largo de São Sebastião terá transmissão das três noites da Festa dos Visitantes

Procon Manaus abre novo ponto de atendimento na galeria dos Remédios no Centro

Prefeito de Manaus participa da cerimônia de abertura do Ano Judiciário