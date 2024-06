Festival de Churrasco de Parintins agita a cidade

Parintins (AM) – A Associação dos Churrasqueiros de Parintins (CHURRASPIN) promove de 24 a 30 de junho o primeiro Festival de Churrasco de Parintins. Regado à som Ao Vivo, o público poderá curtir um típico churrasco Fogo de Chão no Churras Club, localizado na rua Senador Álvaro Maia, próximo à esquina da Avenida Amazonas.

O Festival tem o intuito de movimentar o setor e oferecer entretenimento ao parintinense e aos visitantes da Ilha da Magia nos dias que antecedem o Festival Folclórico de Parintins. “Além de promover entretenimento Gastronômico com um prato a cara do Brasil, queremos movimentar a cadeia produtiva de Churrasco Fogo de Chão na cidade”, explica o chef Samarone Moura, da Charcutaria SM, um dos idealizadores do evento.

Além dele, os assadores Osmar Faria, Antônio Neto e Roberto Silva também têm presença confirmada.

“O evento Festival de churrasco que acontece com o apoio do Sebrae tem o principal objetivo de ofertar aos Parintinenses e aos visitantes uma opção gastronômica atrelada a experiência de saborear um genuíno churrasco preparado por empreendedores de Parintins. Os expositores são clientes do Escritório local do Sebrae e se prepararam para possibilitar um atendimento diferenciado aos clientes. Nós estamos entusiasmados e acreditados que o evento será um marco, e com certeza será um sucesso”, afirma a Gerente do Escritório do Sebrae de Parintins, Luane Pedreno.

Na programação do Festival de Churrasco, a Diretora Técnica do Sebrae Amazonas, Lamisse Said Cavalcanti é presença confirmada. O evento será realizado pela Associação dos Churrasqueiros de Parintins (CHURRASPIN) e conta com o apoio do SEBRAE Amazonas, FABRIL Indústria e Charcutaria SM.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Parintins, Detran-AM lança projeto ‘CNH na Escola’ e prevê beneficiar 4 mil alunos da rede estadual

Festival de Parintins: Largo de São Sebastião terá transmissão das três noites da Festa dos Visitantes

Prefeitura de Manaus anuncia elaboração do novo Plano Municipal de Saneamento Básico