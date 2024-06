Peru deixa de considerar pessoas transexuais como portadoras de doenças mentais

O Ministério da Saúde do Peru anunciou nesta terça-feira (25), que o país deixará de listar indivíduos que se identificam como transgêneros, entre outros, como portadores de transtornos mentais. A decisão acontece depois de críticas de membros da comunidade LGBTQIA+ que disseram que a atitude era considerada discriminatória.

No mês passado, centenas de manifestantes foram as ruas da capital Lima para exigir a revogação de uma nova lei que descrevia aqueles que se identificam como transgêneros, juntamente com os “travestis” e aqueles com “distúrbios de identidade de gênero” como doentes mentais.

Essas pessoas estariam elegíveis para serviços de saúde através de prestadores públicos e privados.

Na declaração, o ministério afirmou que deixará de se referir aos indivíduos como “sofrendo de qualquer perturbação”.

Em vez disso, utilizará o termo “discordância de gênero” para efeitos de classificações de saúde mental e comportamental elegíveis para receber cuidados.

A pasta também observou que se absterá de usar outros termos que os grupos de direitos humanos consideram preconceituosos, ao mesmo tempo que enfatizou o seu “respeito pela dignidade da pessoa e pelas suas ações livres no âmbito dos direitos humanos que prestam serviços de saúde em seu benefício”.

*Com informações CNN

