Prefeitura de Manaus alinha logística de segurança e faz visita técnica no parque Gigantes da Floresta

Um mergulho na floresta é sempre um encantamento na Amazônia, sonho de milhares de turistas e amazonenses. Agora imagine um mergulho em um cenário lúdico, interativo e mágico, construído, esculpido, modelado, pintado e que reúne fauna e flora em um só lugar. Este é o parque Gigantes da Floresta, que a Prefeitura de Manaus está finalizando para inaugurar no próximo dia 4 de julho, entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas Zonas Leste e Norte.

Nesta terça-feira (25), o espaço recebeu visita técnica do diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, e dos secretários municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto de Siqueira, e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, para alinhar ações e logística tanto para a inauguração quanto para o funcionamento do espaço. O projeto arquitetônico é do Implurb.

“Reunimos aqui com a Semseg, definindo a locação do contêiner de monitoramento, câmeras e outros equipamentos modernos que vão assegurar uma segurança de alto nível no Gigantes da Floresta. Também estamos com o secretário da Semacc, que será o responsável pelo gerenciamento desta área. Discutimos a logística para a operação diária, que contará com monitores, procedimentos e atenção aos serviços para oferecer o melhor à população das zonas Norte e Leste”, disse Valente.

Para Siqueira, a visita foi importante para fazer os últimos alinhamentos visando o grande evento da inauguração e depois a segurança do dia a dia do parque. “A população pode esperar um parque muito seguro. Teremos uma base específica da Guarda Municipal, com agentes em turnos 24 horas, com motos, quadriciclos e viaturas. Vamos contar com servidores, equipamentos, câmeras de monitoramento e todo aparato para ter um parque seguro, tanto para crianças quanto adultos e todos que vierem frequentá-lo”, garantiu o secretário.

Fotos: Maxwell Oliveira/ Implurb

Fauna e flora

A prefeitura está construindo uma ode à fauna e flora amazônicas. O cenário da área molhada é um dos mais trabalhosos dentro da estrutura, com a árvore, tronco, espelho d’água, peixes e elementos dos rios da Amazônia, além das fontes.

A área total do parque envolve 134 mil metros quadrados, com projeto arquitetônico do Implurb, ampliando a urbanidade, lazer, esporte e entretenimento na capital.

Etapa cênica

Entre ferros moldados e esculpidos, operários seguem executando os cenários com vários níveis de conclusão e acabamento. A construção terá cenários interativos temáticos, com rampas de escalada, escorregadores, área molhada, entre outros. Todas as figuras ligadas à floresta serão manuseadas como brinquedos lúdicos para as crianças e interativos para os adultos.

*Com informações da assessoria

