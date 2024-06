Quadrilha é presa por tráfico de drogas no Amazonas

As ocorrências foram em locais distintos no município

Aripuanã (AM) – Duas mulheres e dois homens foram presos nesta terça-feira (25) por tráfico de drogas. As prisões ocorreram em locais distintos do município de Aripuanã, interior do Amazonas.

Os presos são Cileia Albuquerque Macedo, 38; Dina Mara Santana Silva, 28; Neubson Costa de Almeida, 28; e Rangel de Almeida da Cunha, 28. Neubson foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva e os demais citados foram presos em flagrante.

Conforme o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP, a primeira prisão foi a de Dina Mara, após as equipes policiais receberem denúncias sobre a casa de Dina funcionar como um ponto de venda de drogas.

“Fomos em diligência ao local e encontramos, na bolsa da mulher, 44 porções de oxi e quatro porções de cocaína. Ela foi conduzida à delegacia para os procedimentos”, disse.

Segundo o delegado, mais tarde, no mesmo dia, os policiais civis e militares saíram em diligência para cumprir o mandado de Neubson e, durante o cumprimento, apreenderam 120 porções de oxi e três porções de maconha.

“Neubson estava escondido na casa de seu primo, Rangel, e da companheira dele, Cileia, quando foi preso. Eles estavam juntos com as drogas”, completou.

Dina Mara Santana Silva responderá por tráfico de drogas; Cileia Albuquerque Macedo, Neubson Costa de Almeida e Rangel de Almeida da Cunha responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos ficarão à disposição da Justiça.

