Wilson Lima faz 48 anos e recebe homenagens de personalidades do Amazonas

Primeiro registro do governador nesta quarta (26) foi feito pela primeira-dama em sua rede social

Manaus (AM) – O Governador do Amazonas, Wilson Lima, completa 48 anos nesta quarta-feira (26), e desde então, muitos políticos e personalidades do Estado estão compartilhando felicitações nas redes sociais. A primeira-dama Taiana Lima foi uma das primeiras ao mostrar o café da manhã especial preparado para o aniversariante.

O deputado estadual e pré-candidato à Prefeito de Manaus, Roberto Cidade, também compartilhou uma foto desejando feliz aniversário ao governador.

Foto: Divulgação

Os deputados estaduais Débora Menezes (PL), Thiago Abrahim (UB), Dr. George Lins (UB), Carlinhos Bessa (PV), Cristiano D’Ângelo (Republicanos), Deputado Cabo Maciel (PL), Rozenha (PMB), João Luiz (Republicanos), Felipe Souza (PRD), Adjuto Afonso (UB) e Joana Darc (UB) também compartilharam felicitações.

Foto: Divulgação

Há poucos dias do Festival de Parintins, os bumbás Caprichoso e Garantido também aproveitaram para parabenizar o governador.

Foto: Divulgação

Leia mais

Wilson Lima recebe embaixador de Israel no Brasil e assina acordo de cooperação técnica

Wilson Lima apresenta planejamento das ações para o enfrentamento a estiagem

Em Coari, Wilson Lima investe mais de R$ 31 milhões