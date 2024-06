Espaço cinematográfico de Manaus exibe dois filmes gratuitos com temática queer

Manaus (AM) – O Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ é comemorado na sexta (28) e o mais novo espaço cinematográfico de Manaus, o Cine Carmen Miranda exibe dois filmes gratuitos de temática queer, de diferentes épocas e estilos, produzidos na Europa. Às 17h, o público poderá conferir o clássico alemão ‘A caixa de Pandora’, de 1929, com a atriz Louise Brooks. Já às 19h30, será a vez do francês ‘Três noites por semana’. Os dois filmes têm acesso gratuito e o Cine Carmen Miranda está localizado na Rua do Congresso, n.º 10, no entorno da Praça do Congresso, Centro (Portão laranja, próximo à Biblioteca Pública Municipal).

No enredo do filme mudo ‘A caixa de Pandora’ (1929), a beleza e o charme da jovem Lulu costumam deixar os homens atordoados. Em um dos seus jogos de sedução, ela conquista o amor de Peter Schön, diretor de um importante jornal. Embalados pelo romance, os dois se casam rapidamente, mas existe um entrave para a harmonia do relacionamento: Peter tem ciúmes de seu próprio filho, Alwa. Durante uma violenta discussão sobre essa situação, Lulu acaba matando o marido para se defender. Agora ela deve fugir, e decide fazer isso na companhia de seu enteado. Esse clássico mostra a condição lésbica como uma das primeiras exposições sobre o tema na história do cinema.

Dirigido por Florent Gouelou, o filme ‘Três noites por semana’ conta a história de Baptiste, de 29 anos, que está em um relacionamento com Samia, quando conhece Cookie Kunty, uma jovem drag queen da vida noturna parisiense. Impulsionado pela ideia de um projeto fotográfico com ela, ele mergulha em um universo do qual descobre tudo, até iniciar um relacionamento com Quentin, o jovem por trás da drag queen.

O novo cinema cult funcionará de quinta a sábado, em horários diversos, a partir das 17h, com acesso sempre gratuito à população, tendo a duração prevista por seis meses, até dezembro de 2024, conforme aprovação na Lei Paulo Gustavo Amazonas 2023. Um bar-café atende ao público, no foyer do espaço cultural Hileia Amazônica, onde funciona o Cine Carmen Miranda.

A agenda do cinema de rua de pequeno porte está aberta para adesão de escolas e artistas independentes, na formatação de ciclos artísticos e educacionais. O novo Cine Carmen Miranda tem apoio cultural da Lei Paulo Gustavo Amazonas, Conselho Estadual de Cultura do Amazonas (Conec), Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, por meio do Governo do Amazonas, Ministério da Cultura, Governo Federal, Alliance Française Manaus e Centro Cultural Hileia Amazônica.

