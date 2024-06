Prefeitura atua na avenida João Valério após acidente com carreta

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), trabalha, nesta quarta-feira (26), na remoção de uma estrutura metálica danificada na passagem subterrânea entre as avenidas João Valério, Constantino Nery e São Jorge, após uma carreta desrespeitar a sinalização e ficar presa na estrutura.

O diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, explica que o veículo de grande porte não obedeceu a sinalização no local e ficou preso na estrutura metálica que protege a tubulação de gás que atravessa a avenida Constantino Nery.

“Nós observamos que o veículo, mais uma vez, aqui na João Valério, nas proximidades do complexo viário Roberto Campos, tentou passar aqui no limitador de altura, com altura superior a capacidade que é permitida aqui. Assim ocasionando um acidente grave, inclusive o condutor ficou preso nas ferragens e de imediato nós isolamos a área para que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o depósito de bombeiro pudessem fazer a retirada do condutor que estava preso”, afirmou Ventilari.

Fotos – Márcio Melo/Seminf

A equipe da Seminf, acionada desde cedo, auxiliou o Corpo de Bombeiros no resgate e na remoção da estrutura. O subsecretário de Serviços Básicos da pasta, Efrain Aragão, destacou a rápida mobilização das equipes para a retirada do veículo e dos ferros.

“O prefeito David Almeida enfatiza a importância da colaboração entre as equipes. O secretário de Obras, Heliatan Botelho, prontamente colocou nossas equipes à disposição do IMMU para auxiliar na remoção da carreta e da estrutura metálica. De forma imprudente, o motorista desrespeitou a sinalização, e por isso, o secretário Heliatan exigiu rapidez na mobilização dos nossos caminhões e equipes para a retirada dos ferros”, afirmou o subsecretário.

O trânsito da área permanece fechado para retirada do veículo. Agentes do IMMU estão no local para orientar os condutores quanto aos desvios e garantir a fluidez do trânsito. O prazo estimado para a liberação total do trânsito é até o fim do dia.

