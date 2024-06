Uma carreta colidiu com o limitador de altura que fica na passagem subterrânea que liga as avenidas João Valério, Constantino Nery e avenida São Jorge, na Zona Centro-Sul de Manaus, nesta quarta-feira (26). O veículo tentou passar pelo local, mas por conta da altura fora do limite acabou ficando engatado e o motorista ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência após o motorista ficar preso nas ferragens por conta da colisão. O homem foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar. A cabine da carreta ficou totalmente destruída.

De acordo com informações da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o veículo de grande porte não obedeceu a sinalização no local e ficou preso na estrutura metálica que protege a tubulação de gás que atravessa a avenida Constantino Nery. O IMMU informa que tomará todas as medidas administrativas.

Fotos: Divulgação / Seminf

O trânsito no local permanece fechado para retirada do veículo, e agentes do IMMU orientam os condutores quanto aos desvios, para garantir a fluidez do trânsito.

Além disso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) conta com um caminhão munck e com uma equipe de serralheiros fazendo o corte dos ferros no local.

Vídeo:

Motorista fica preso nas ferragens após carreta colidir com limitador de altura em Manaus pic.twitter.com/VbHSQIC1uc — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 26, 2024

