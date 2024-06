Após bebedeira, jovem esfaqueia tio até a morte

Jarinu (SP) – Uma jovem de 18 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (25) suspeita de matar o próprio tio, de 42 anos, no bairro Jardim Primavera, em Jarinu, no interior de São Paulo.

A mulher argumenta que agiu em legítima defesa após a vítima tentar agarrá-la para praticar atos sexuais. Ela relatou que passou a tarde bebendo com o homem dentro de casa.

Após o ataque, a suspeita esfaqueou o tio no pescoço. Segundo o boletim de ocorrência, ela trocou a roupa de cama suja de sangue e fugiu. A PM foi acionada pela família da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A suspeita foi até a casa de um amigo e trocou de roupa. Ainda de acordo com o BO, a camiseta com manchas de sangue foi encontrada no fundo da casa do amigo. Ela foi localizada e presa em flagrante.

A Polícia Civil foi até o local onde o homem morreu e encontrou garrafas de cachaça ao lado do corpo.

Na delegacia, a suspeita confessou o crime. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como homicídio na delegacia de Campo Limpo Paulista, também no interior de São Paulo.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Homem é esfaqueado na frente de casa no Monte das Oliveiras, em Manaus

VÍDEO: Empresário esfaqueia esposa 17 vezes por suposta traição; IMAGENS FORTES

Esfaqueado, homem tenta pedir ajuda mas morre em rua de Manaus