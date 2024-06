LED é instalado na iluminação pública de Jacareacanga, em Parintins

Parintins (AM) – O bairro Jacareacanga, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), começou a receber iluminação pública moderna, na quarta-feira (26), pelo Programa Ilumina+ Amazonas, do Governo do Estado. Serão instalados 191 pontos de LED e os trabalhos finalizam nesta sexta-feira (28/06). Com o serviço, toda a sede do município passa a ser contemplada pelo programa que, em 2022, atendeu os demais bairros e as cinco maiores comunidades de Parintins: Caburi, Mocambo, Valéria, Vila Amazônia e Zé Açu.

Executado pela Unidade Gestora de Projeto Especiais (UGPE), o Ilumina+ Amazonas substitui por LED as lâmpadas convencionais de vapor de sódio, mercúrio ou mistas, mais poluentes e tradicionalmente usadas na iluminação pública do interior. O LED tem maior eficiência energética e proporciona uma economia de até 60% no consumo de energia.

O secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, destacou que Parintins foi um dos primeiros municípios a serem atendidos na primeira fase do programa, em toda a área urbana, há dois anos. “Na época, o bairro Jacareacanga não foi atendido porque ainda não tinha a rede completa de energia elétrica. Agora, já tem, por isso o governador Wilson Lima autorizou a instalação e nós chegamos para realizar o serviço”, explicou.

A solicitação da instalação de luminárias de LED na localidade foi feita por parlamentares municipais, entre eles, a vereadora Brena Dianná, que acompanhou o início dos trabalhos. “Nós apresentamos a demanda ao secretário Marcellus Campêlo e ao governador Wilson Lima e, agora, estamos vendo o programa chegando aqui. Ficamos muito felizes, porque vai chegar também em outras comunidades rurais e ribeirinhas”, afirmou.

Morador do bairro há quatro anos, Kaleb Brelaz comemorou a chegada da nova iluminação. “A gente sai para trabalhar e quando retorna à noite tem sempre um risco devido ao bairro ser escuro, acontecem muitos assaltos. Agora, com essa iluminação, vai ficar muito melhor, vai trazer mais dignidade para as pessoas que precisam. A expectativa é a melhor possível”, disse.

FOTOS: Tiago Corrêa/UGPE

Comunidades

Nesta segunda fase do Ilumina+ Amazonas, o governador Wilson Lima também determinou a modernização da iluminação pública em 81 comunidades rurais e indígenas de Parintins, além de 11 ramais do município. Ao todo, serão instalados 2.168 pontos de LED, com investimento de R$ 4,8 milhões.

No próximo sábado (29/06), serão atendidos os ramais do Pedro, Zé Carlos, da Nazaré e do Tropical. Na sequência, o programa vai atender as comunidades, entre elas Colônia do Maranhão, Novo Oriente, Igarapé Açu, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio do Tracajá, Monte Carmelo, São Pedro do Paraíso e Vila Batista. Os serviços estão previstos para serem concluídos no próximo dia 9 de agosto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

VÍDEO: Bolsonaro reforça apoio a pré-candidatura de Alberto Neto nas eleições e promete visita a Parintins

Ex-BBBs compartilham momentos durante viagem de 18 horas de barco para Parintins

Festival de Parintins: com Thiaguinho e Belo, eventos terão até 120 mil turistas