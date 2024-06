Ex-BBBs compartilham momentos durante viagem de 18 horas de barco para Parintins

Os ex-participantes do Big Brother Brasil, Pizane, Giovanna e Michel, usaram suas contas nas redes sociais, nesta quarta-feira (26), para compartilhar momentos durante a viagem de barco para Parintins. Os ex-bbbs embarcaram em uma jornada de 18 horas de viagem para prestigiar o famoso festival dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso.

No instagram, Pizane exibiu o local onde irá dormir e falou sobre a experiência da viagem. “Já embarquei na minha caravana, viu? Vão ser 18 horas de viagem até Parintins, curtindo com esse povo lindo e com a vista linda do Rio Amazonas”, escreveu ele.

Em outro momento o ex-bbb mostrou o lugar onde os passageiros estão com várias redes armadas e brincou com a situação. Pizane ainda interagiu com algumas fãs que estavam no barco. Assista os vídeos abaixo.

Já a ex-bbb Giovanna e Michel, mostraram a recepção do barco vizinho enquanto ainda estavam atracados e registrou a festa acontecendo na embarcação ao lado. “A gente abre a porta. São meus vizinhos agora”, comentou Giovanna.

Em outro momento os dois aparecem se divertindo dentro do quarto em que estão acomodados. Os ex-bbbs se mostram impressionados com o tamanho do local.

