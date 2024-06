VÍDEO: Acidente entre caminhão e motocicleta deixa três feridos em Manaus

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou um casal e uma criança feridos nesta quarta-feira (26), na rua Almeron Caminha, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o casal e a criança estavam na motocicleta quando houve a colisão com o caminhão que estava a serviço de uma empresa.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o acidente ocorreu. Nas imagens é possível ver a motocicleta batendo na lateral do caminhão. Com o impacto, os três foram arremessados em via pública.

O casal e a criança foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar da região. Não há informações do estado de saúde deles.

