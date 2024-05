Motorista bêbado é preso após colidir carro contra viatura policial, em Manaus

O condutor do carro não obedeceu ao sinal de parada e colidiu com o veículo na viatura policial

Manaus (AM) — Um homem foi preso, na noite de sexta-feira (10), após o motorista do carro não obedecer ao sinal de parada e colidir contra a viatura policial, no bairro Distrito Industrial II, na Zona Leste de Manaus. Ele estava visivelmente embriagado.

A prisão aconteceu enquanto os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na avenida Magalhães, por volta das 22h30, quando o condutor de um carro não obedeceu ao sinal de parada e colidiu com o veículo na viatura policial. Durante abordagem foi verificado que o homem estava visivelmente embriagado.

Carro destruido após colidir contra viatura policial Foto: Divulgação

Com ele, foram encontradas uma porção de cocaína e uma tornozeleira eletrônica. Ainda durante a ocorrência, outro homem foi preso por desacatar os policiais militares.

Após o exame de alcoolemia, que acusou 0,49 mg/L, ambos foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Adolescente é apreendido vendendo drogas no Compensa, em Manaus

Homem condenado por roubo é preso na avenida Nilton Lins, em Manaus

‘Caboco’ é preso por tráfico de drogas e crime ambiental no interior do Amazonas