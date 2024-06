Projeto de incentivo a ações de empreendedorismo nos bairros é aprovado na CMM

Manaus (AM) – O apoio aos pequenos empreendedores ganhou um reforço com o Projeto de Lei nº 406/2021, de autoria do vereador William Alemão (Cidadania), que estabelece o programa “Bairro Empreendedor”. Aprovado no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) na quarta-feira (26/06), o PL seguiu para a sanção do Executivo municipal.

Uma das propostas do Bairro Empreendedor, conforme o parlamentar, é a de estimular a cultura empreendedora em Manaus, considerando a vasta quantidade de vendedores e comerciantes na cidade. Porém, a categoria necessita de uma visão empreendedora, para assegurar mais oportunidades de crescimento.

“Queremos com o Bairro Empreendedor fortalecer os núcleos comerciais dos bairros, garantindo maior segurança às microempresas, contribuindo para a expansão das mesmas”, explicou o vereador.

O projeto também prevê programas de financiamento, a realização de palestras, cursos, oficinas, conferências, campanhas para a divulgação da cultura empreendedora nos bairros, além do convênios com instituições de ensino superior. As ações deverão ser realizadas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

*Com informações da assessoria

