Jovem é preso vendendo drogas em frente à escola no interior do AM

Com o indivíduo foram encontradas duas porções de haxixe e 270 reais em espécie

Autazes (AM) – Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (26), pela prática de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Waldomiro Sampaio, em Autazes, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Gláucio Oliveira, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após uma denúncia anônima de que havia uma pessoa traficando entorpecentes para estudantes em frente a uma unidade escolar.

“A equipe policial de imediato saiu em diligência e conseguiu abordar o indivíduo em um veículo, o qual foi revistado e, embaixo dele, foram encontradas duas porções de haxixe e 270 reais em espécie”, disse.

O indivíduo responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

