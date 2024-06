‘Dejinha’ e ‘Luiz Gonzaga’ são presos com meia tonelada de carne de caça e pescado ilegal no AM

Ipixuna (AM) – Dejacy Barbosa da Silva, de 38 anos, conhecido como “Dejinha”, e Luiz Gonzaga do Nascimento Filho, de 44, foram presos em flagrante, na terça-feira (26), por crimes ambientais no município de Ipixuna, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Antônio Lino, da 67ª DIP de Ipixuna, a equipe teve conhecimento, por meio de denúncia, que os indivíduos estavam vendendo ilegalmente carnes de animais silvestres e pirarucu em seus estabelecimentos comerciais.

“Durante a operação, apreendemos aproximadamente 300 quilos de carne de caça e cerca de R$ 2 mil com o ‘Dejinha’, e aproximadamente 200 quilos de carne de pirarucu e cerca de R$ 700 em espécie com Luiz Gonzaga”, disse.

Dejacy Barbosa da Silva e Luiz Gonzaga do Nascimento Filho responderão por posse de carne sem a devida autorização legal e crimes ambientais. Eles ficarão à disposição do Poder Judiciário.

